Состоится двойной перерасчет тарифов на воду: какие суммы будут платить украинцы

О том, что тарифы на разные коммунальные услуги вырастут, стало известно еще с первых дней нового года. Сначала подорожала электроэнергия для предпринимателей, скоро должна подорожать и для простого населения. В то же время, тарифы на воду изменятся уже буквально с первого апреля. Состоялся перерасчет тарифов как на централизованное водоснабжение, так и на водоотвод. Интересно, что тарифы отличаются в зависимости от определенной области. О новых ценах сообщили в Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Новые тарифы уже есть в свободном доступе

В таблице ниже вы можете найти своего поставщика и посмотреть, сколько теперь придется платить за воду.



В Национальной комиссии заявили, что оставить тарифы на старом уровне невозможно. Повышение спровоцировало увеличение затрат на электроэнергию, рост цен на дополнительное оборудование, используемое при ремонте и обновлении водосетей. Также большое влияние на изменение тарифов имеет сокращение потребителей примерно на 10%. Это люди, выехавшие за границу, а также разрушенные в результате боевых действий дома.

Тарифы будут повышать дважды, чтобы не было большого контраста между старыми и новыми ценами. Первое повышение состоится 1 апреля, а второе – 1 июля.

“Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет отвечает требованиям действующего законодательства“, – заявили в комиссии.

Тарифы на газ также могут возрасти

Несмотря на то, что сейчас действует мораторий на тарифы на газ, цена голубого топлива может измениться. О возможном повышении тарифов сейчас идет много разговоров. Эксперты отмечают, что цена, которую платит население за газ, является недопустимо низкой. Это всего 8 гривен за куб, тогда как рыночная цена более чем вдвое больше и достигает уже почти 19 гривен за куб. Разницу в цене приходится покрывать за счет средств из государственного бюджета. Пока известно, что газ точно не подорожает до конца отопительного сезона. Далее рассматривают тариф на уровне 12 гривен за куб.