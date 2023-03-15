До 31 марта семьи с детьми могут оформить пособие: по 2200 грн. на каждого члена семьи

В Украине стартовал новый вид благотворительной помощи. Целевая аудитория – семьи с несовершеннолетними детьми. Финансирует помощь благотворительная организация “Детские городки”. Размер пособия 2200 гривен на одного члена семьи. Выплачивать средства будут в течение трех месяцев. Правда, данная выплата не касается всех без исключения. Она нацелена на отдельные семьи, нуждающиеся в материальной поддержке больше всего. Также есть ограничения и по областям. Не все включены в список претендентов.

Кто может получить помощь?

В список тех, кто может получить выплату попали:

Семьи, где воспитываются усыновленные дети. Детские дома семейного типа. Семьи, где воспитываются дети с инвалидностью.

Также подавать заявку могут многодетные семьи. Выплату могут получить перечисленные категории лиц, проживающих в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Подавать заявку можно до 31 марта. Сделать это можно на сайте благотворительной организации.

Есть и другие актуальные виды помощи

На данный момент в Украине можно оформить и другие виды выплат. Кроме стандартной помощи для ВПЛ, люди могут оформить выплату от ООН. На нее претендуют не только внутренне перемещенные лица, но и пенсионеры независимо от региона проживания. Многодетные семьи, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей. Люди с инвалидностью и другие уязвимые категории населения. Единственное условие — лицо не должно было получать эту выплату раньше.

Также, время от времени появляется информация о целевой помощи, которую могут получить жители отдельного региона. К примеру, на днях закончилась регистрация на получение ваучеров для покупок в Сильпо. Проходила акция в Ужгороде при поддержке местных органов власти. Помощь была нацелена на внутренне перемещенные лица, имеющие 1 или 2 группу инвалидности.