Тепер отримати лікарняний буде складніше: в дію вступив ряд оновлень

В Україні отримати оплачуваний лікарняний можна на будь-якій роботі за умови, що особа працевлаштована офіційно. Для того, щоб отримати відпустку по стану здоров’я потрібна відповідна довідка від сімейної лікарки. Термін дії лікарняного у всіх випадках індивідуальний та розраховується враховуючи стан хворого і перебіг хвороби. Виплати теж різняться. Та як виявляється, дуже багато громадян отримують “липові” лікарняні, щоб таким чином вирішити певні свої питання і отримати кошти. У зв’язку з цим, Пенсійний Фонд України проводитиме суворі перевірки всіх виданих лікарняних листів та встановлюватиме факт їхньої доцільності.

Нововведення вступило в дію 7 березня 2023 року

Починаючи з 7 березня перевіряти справжніх виданих лікарняних буде ПФУ.

«Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185 затверджено Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, який набув чинності з 07 березня», – йдеться у повідомленні від ПФУ.

Протягом 2022 року виявлено левову кількість лікарняних, які видані необґрунтовано. Загальна сума відшкодувань, яку вдалося зекономити державі становить 3,6 мільйона гривень. Загалом експерти виявили понад 380 000 листів, які оформили по факту здоровим людям. Тепер з цим буде ще суворіше, тож на лікарняний кожен зможе піти лише при наявності серйозної на те причини.

У 2023 ПФУ отримав ряд нових повноважень

Крім цього, відтепер Пенсійний Фонд України займається субсидіями. Ті громадяни, які є пенсіонерами будуть отримувати субсидію таким самим шляхом, як і пенсію: або на відділенні Укрпошти, або на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Тим людям, які хочуть отримувати субсидію на банківський рахунок і це не Ощадбанк, повинні прийти до відділення ПФУ та написати відповідну заяву.