Ощадбанк нараховує клієнтам борг за послуги, яких не надає: деталі
Днями на сайті Мінфіну з’явився обурливий коментар від українки, яке вже кілька років не співпрацює з Ощадбанком, але як виявляється Ощадбанк продовжує “співпрацювати” з нею. Жінка ще 5 років тому закрила свій депозитний рахунок в Ощадбанку і від тоді не обслуговується у цій фінустанові. Тобто немає там ані активних рахунків, ані тим паче карток. Та як виявляється при закритті рахунку співробітниця банку щось наплутала і рахунок не закрила. Закриття відбувалося по телефону, а не у відділенні, що також могло стати важливим фактором. Як результат клієнтці всі 5 років приходили смс-сповіщення від банку, за які той нараховував щомісяця по 7 гривень. В результаті накапала непогана сума, яка тепер рахується боргом, котрий клієнтка мала б оплатити.
В Ощадбанку платне смс-оповіщення
Як виявляється в Ощадбанку послуга смс-сповіщення платна, і коштує вона 7 гривень. Відмовитися від неї неможливо, а гроші стягують щомісяця автоматично з карточки. Так як жінка на карточці немала коштів, то їй ці гроші накопичувалися, як борг.
«І ось сьогодні приходить смс «вашим зверненням послугу інформування відключено». Хоча я нікуди не зверталася і давно за цей банк забула. Знаю з відгуків знайомих, що банк із вкрай ненадійних і вішаючих на людей всілякі вигадані борги вирішила перевірити і не дарма. За дебетовою (!) карткою борг за смс інформування, це як взагалі? Я мовчу про те, що банк за всі ці роки жодного разу про цей «борг» не повідомив, що навіть не надсилає смс, але спритно списує гроші», — описала ситуацію жінка.
Ситуація й справді неприємна. Ймовірно клієнтка має право не платити ці гроші, адже помилка не її. Проте це абсолютно непотрібні проблеми вирішення яких, як мінімум відніме трохи часу.
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