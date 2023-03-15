До 31 березня родини з дітьми можуть оформити допомогу: по 2200 грн. на кожного члена сім’ї

В Україні стартував новий вид благодійної допомоги. Цільова аудиторія — родини з неповнолітніми дітьми. Фінансує допомогу благодійна організація “Дитячі містечка”. Розмір допомоги 2200 гривень на одного члена родини. Виплачувати кошти будуть протягом трьох місяців. Щоправда дана виплата не стосується всіх без виключення. Вона націлена на окремі родини, які потребують матеріальної підтримки найбільше. Також є обмеження й по областях. Не всі включені до переліку претендентів.

Хто може отримати допомогу?

В перелік тих, хто може отримати виплату потрапили:

Родини де виховуються усиновлені діти. Дитячі будинки сімейного типу. Родини де виховуються діти з інвалідністю.

Також подавати заявку можуть багатодітні сім’ї. Виплату можуть отримати вище перераховані категорії осіб, які проживають у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумський, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Подавати заявку можна до 31 березня. Зробити це можна на сайті благодійної організації.

Є й інші актуальні види допомоги

Наразі в Україні можна оформити й інші види виплат. Окрім стандартної допомоги для ВПО, люди можуть оформити виплату від ООН. На неї, між іншим претендують не лише внутрішньо переміщені особи, а й пенсіонери незалежно від регіону проживання. Багатодітні родини, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей. Люди з інвалідністю та інші вразливі категорії населення. Єдина умова — особа не повинна була отримувати цю виплату раніше.

Також, час від часу з’являється інформація про цільову допомогу, яку можуть отримати мешканці окремого регіону. Наприклад, днями закінчилася реєстрація на отримання ваучерів для покупок у Сільпо. Відбувалася акція в Ужгороді за підтримки місцевих органів влади. Допомога була націлена на внутрішньо переміщених осіб, які мають 1 або 2 групу інвалідності.