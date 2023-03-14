ЗСУ отримали реактивні гранатомети здатні нищити танки: що про це відомо

Українські військовослужбовці. які тримають лінію оборони в багатостраждальному містечку на Донбасі — Бахмуті, отримали гранатомети Bullspike-AT. Знімок бійця Збройних сил України за реактивним болгарським гранатометом опублікували журналісти видання Anodolu Agency.

Що відомо про реактивні гранатомети, які отримали ЗСУ

Наразі відомо, що гранатомети Bullspike-AT використовують військовослужбовці 24 ОМБр в Бахмуті. Щодо самої зброї, то відомо, що її виготовляє болгарська збройова компанія VMZ. Основою при створенні сучасних реактивних гранатометів Bullspike-AT. були радянські гранатомети РПГ-22, які в Болгарії виробляли по ліцензії.

Щодо сучасної версії Bullspike-AT, то відомо, що з такого гранатомета можна вести прицільну стрільбу на відстані до 350 метрів. Він може пробивати броню товщиною 400 мм. Вага самого гранатомета всього 3,4 кг. Bullspike-AT створений для вражання гранатами ПГ–22 самохідних артустановок, бойових машин піхоти, танків та іншої броньованої техніки противника.

Також Bullspike-AT є досить ефективним проти живої сили противника. Однак лише в ситуаціях, коли ворог знахолиться в польових укриттях або цегляних укріплення міського типу.

На бахмутському напрямку наші бійці використовують не лише болгарські гранатомети, але й гранати OGi-7МА та термобаричні боєприпаси RTB-7MA.

Тож окупантам там несолодко. Недавно Американський інститут вивчення війни озвучив інформацію про шалені втрати російських окупантів на бахмутському напрямку. Попри неймовірно складні умови наші захисники боронять українську землю, часто ціною життя та зздоровя.

У будь-якому випадку окупанти не мають шансів перемогти в цій війні. Вже цієї весни відбудеться масштабна контрнаступальна операція Збройних сил України. Завдяки підтримці західних партнерів, ЗСУ зможуть накопичити достатньо важкого озброєння натівського зразка та завдати удару по ворогу. Сподіваємося, що цей рік принесе нам довгоочікувану перемогу, хоч це і нелегко, але ми обовязково переможемо.