Союзник Росії випробував аналог ATACMS: чи варто хвилюватися українцям

Минулого тижня в КНДР провели випробування комплекса KN-24. Ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу були запущені в напрямку аеродромів Південної Кореї. На випробуванні цієї зброї особисто був присутній диктатор Кім Чен Ин та його дочка.

Деталі випробування північнокорейського ОТРК

За даними видання NK News під час випробування ракет, яке відбувалося на західного побережжі півострова, було задіяно не менше шести одиниць тактичних ракет. Відомо, до один копмлекс KN-24 здатен нести одразу чотири ракети.

В ході випробування в якості цілей навідники ракет з північної кореї обрали аеродроми Південної Кореї.

Щодо політних даних, таких як висота та дальність польоту ракет, то жодної інформації оприлюднено не було. Комітет начальників штабів залишив цю інформацію засекреченою.

За даними видання Defence Express, в 2020 році ракети, які були запущені з оперативно тактичного ракетного комплекса KN-24 змогли пролетіти аж 410 км. До того ж є ймовірність, що північній Кореї вдалося вдосконалити свою розробку. Тож можна стверджувати, що тепер в КНДР, одного із союзників росії у війні проти України, є аналог ATACMS.

Це доволі загрозлива інформація, адже є слухи, що КНДР постачає озброєння російській приватній воєнній компанії “Вагнер”. Неодноразово звучала інформація, що під Бахмутом вагнерівці зіткнулися зі значною нестачею боєприпасів. Водночас економіка Північної Кореї вкрай потребує грошей зовні. Тож навіть незначна угода з продажу зброї здатна значно покращии економічну ситуацію в регіоні.

Водночас “керівник” вагнерівців Пригожин хоче за будь-яку ціну отримати хоч якусь перемогу на фронті.

Однак КНДР лише випробують зброю, тож поки мова про масове виробництво, а тим більше постачання не йде. Однак в довгостроковій перспективі це явна загроза, і не лише для України, а й для всього світу.