Чергова індексація пенсій стартує 1 квітня: кому пощастить отримати другу надбавку

В Міністерстві соціальної політики розповіили, що Україна планує збільшити виплати пенсій деяким категоріям громадян у квітні 2023 року.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, підвищення буде розраховано для пенсіонерів літнього віку, які продовжують працювати та отримувати страховий стаж.

Перерахунок пенсій розраховується на основі середньої заробітної плати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку. Розмір підвищення виплат буде різним для кожної людини, оскільки враховується їх набутий стаж та офіційний розмір заробітної плати.

Органи Пенсійного фонду автоматично здійснять перерахунок пенсій для цієї категорії громадян. Це означає, що не буде потреби в особистому зверненні до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що цього березня мільйони українських пенсіонерів отримали надбавку у розмірі 20%. Деякі громадяни вкрай розчаровані цією надбавкою, адже є люди, котрі отримали мізерну надбавку — сто гривень. Однак слід розуміти, що 20% додали не відносно всієї суми пенсії, а лише відносно основної частини пенсійної виплати, тобто без врахування надбавок за стаж понад норми, надбавок за вік і так далі.

Загалом березнева надбавка у розмірі 20% була рекордною за весь час існування індексації в Україні. Окремо слід зазначити, що середній розмір надбавки склав 400 гривень.

Також варто зазначити, що ще наприкінці минулого року йшла мова про повну заморозку всіх соціальних виплат через дефіцит коштів в державному бюджеті через повномастабне вторгнення окупантів. Однак вже в січні очільника Мінсоцу повідомила про те, що індексація все таки відбудеться. При цьому точні відсотки не називали. Лише 17 лютого на засіданні Кабінету Міністрів премєр міністр України Денис Шмигаль заявив, що індексацію буде проведено з 1 березня, а розмір надбавки складе 20%. Це чудова новина для мільйонів українців, адже через вторгнення окупантів найвразливіші категорії населення опинилися в скрутній ситуації.

