Частину українців звільнять від оплати деяких комунальних послуг: названо умови

Оплата комунальних послуг в Україні вже кілька років передбачає тариф на розподіл газу. Однак тепер він більше не є обов’язковим для сплати всіма громадянами. Цю зміну внесла Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг.

Тариф на розподіл газу повинні були сплачувати українці щомісячно за обсяг газу, спожитий минулого року. Законом було передбачено, що від сплати за доставку газу можна було “позбутися” лише у випадку офіційного від’єднання споживача від газопостачання.

Тим часом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг, вирішила звільнити від оплати тарифу на розподіл газу тих, хто став жертвою російської військової агресії в умовах воєнного стану.

Однак така пільга надається лише у двох випадках:

зазнала пошкоджень розподільча інфраструктури, що перешкоджає облгазам забезпечувати цілодобовий доступ до газорозподільної системи;

пошкоджень зазнав об’єкт газоспоживання та внутрішньобудинкова системи газопостачання, що не дає можливості споживачам користуватися природним газом.

Щоб отримати звільнення від оплати за розподіл газу, потрібно звернутися до свого постачальника газу.

Нагадаємо, що вже цієї весни можуть зрости тарифи на електроенергію. Це вимушений крок через атаки ворога на енергетичну інфрастуруктуру. Водночас ціна на газ та тепло не зміниться до кінця дії воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Річ у тім, що мільйони українців через повномасштабне вторгнення окупантів опинилися в скрутному становищі, тож не зможуть платити комуналку за новими, більш високими тарифами.

Подібні кроки уряду допоможуть українцям адаптуватися на нових місцях, адже чимало людей були змушені покинути власні домівки. Щодо підвищення тарифів на електропостачання, то це, ймовірно, відбуватиметься поступово. а всім, хто не зможе платити комуналку уряд обіцяє надати субсидії.