Нововведення від Нафтогазу набрали чинності 9 березня: кого це стосується

З 9 березня набули чинності нововведення «Нафтогаз України» відносно змін в систему особистих кабінетів користувачів. Зазначено, що ці зміни стосуються не всіх абонентів, а лише тих, які отримують послуги з розподілу газу в наступних регіонах: “Дніпрогаз”, “Донецькоблгаз”, “Харківгаз”, “Херсонгаз” і “Кіровоградгаз”.

Починаючи з 9 березня, показники газового лічильника будуть відображатися в особистому кабінеті my.gas.ua, що полегшить процес контролювання витрат. Компанія запевняє своїх клієнтів, що всі показники лічильника, які вже були надіслані через голосове меню, чати, контакт-центри чи інші сервіси, також будуть доступні на сайті “Нафтогазу”. Крім цього, компанія пояснює, що показники лічильника можна переглянути в особистому кабінеті відразу після формування рахунків за попередній місяць.

Також з першого березня у клієнтів компанії “Нафтогаз” є можливість скористатися всіма послугами, пов’язаними зі споживанням та оплатою газу в терміналах “ПриватБанку”.

Крім того, в терміналах “ПриватБанку” клієнти можуть скористатися послугами, такими як отримання квитанції за спожитий газ, перевірка відсутності заборгованості за газ та акт перевірки взаєморозрахунків. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку та прізвище відповідного клієнта в відповідні поля термінала “ПриватБанку”. Після використання термінала клієнту компанії “Нафтогаз України” буде надана можливість надрукувати обраний та сформований документ. Компанія “Нафтогаз України” разом з партнерами прикладає максимум зусиль, щоб зробити свої сервіси максимально зручними, корисними та вигідними для клієнтів.

Нагадаємо, що в кінці цього опалювального сезону вартість електропостачання може суттєво зрости. А от ціни на газ та теплопостачання залишаться без змін, адже на час дії воєнного стану ціни на комунальні послуги підвищувати не будуть. Також підвищення цін не буде протягом пів року після скасування воєнного стану. Так українці зможуть адаптуватися.