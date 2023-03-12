Эксперт предупредил украинцев, которые держат сбережения в долларах

Экономист Валентин Катасонов предупредил, что мировое банковское общество может провести аферу невиданных масштабов. По его прогнозам, доллар может быть заменен цифровой валютой с крайней невыгодностью обменного курса.

Он допускает, что международные финансовые элиты произведут замену доллара на цифровую валюту со строгими правилами обмена. Не всем будет позволено обменивать доллары на цифровую валюту, а обменный курс будет крайне невыгоден. Одним из условий обмена станет подтверждение прозрачного происхождения средств. Насколько реален этот прогноз — неизвестно, поскольку это зависит от различных факторов, таких как политические и экономические решения стран и международных организаций.

Беспокоиться явно не стоит. Валентин Катасонов давно известен своими конспирологическими теориями.

Прогноз экономиста Валентина Катасонова относительно замены доллара на цифровую валюту с крайней невыгодностью обменного курса достаточно сенсационным и неожиданным. Однако насколько это реально: Рассмотрим несколько факторов.

Следует обратить внимание на то, что замена доллара цифровой валютой требует не только соответствующих технических возможностей, но и согласования международных договоренностей и изменения законодательства во многих странах мира. Такая процедура может занять долгое время и требует значительной поддержки всех ключевых игроков на международном уровне. Обменный курс цифровой валюты может быть невыгоден для доллара не только из-за технических аспектов, но и из-за международных политических изменений и экономических факторов. Например, колебания валютных курсов могут оказать существенное влияние на стоимость цифровой валюты и сделать ее невыгодной для обмена на доллары. Строгие правила обмена могут быть установлены для борьбы со злоупотреблением и финансовыми преступлениями, а не инструментом политического давления или ограничения для обмена валют. Это может стать частью стратегии противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Таким образом, прогноз Катасонова может быть реалистичен в долгосрочной перспективе, но точно не в том виде, как его представляет эксперт.