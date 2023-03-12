Експерт попередив українців, які тримають заощадження в доларах

Економіст Валентин Катасонов попередив, що світовий банківське товариство може провести аферу небачених масштабів. За його прогнозами, долар може бути замінений на цифрову валюту з крайньою невигідністю обмінного курсу.

Він допускає, що міжнародні фінансові еліти здійснять заміну долара цифровою валютою зі строгими правилами обміну. Не всім буде дозволено обмінювати долари на цифрову валюту, а обмінний курс буде крайньо невигідним. Однією з умов обміну буде підтвердження прозорого походження коштів. Наскільки реальним є цей прогноз – невідомо, оскільки це залежить від різних факторів, таких як політичні і економічні рішення країн та міжнародних організацій.

Хвилюватися точно не варто. Валентин Катасонов давно відомий своїми конспірологічними теоріями.

Прогноз економіста Валентина Катасонова щодо заміни долара на цифрову валюту з крайньою невигідністю обмінного курсу є досить сенсаційним і неочікуваним. Проте, наскільки це реально: Розгляньмо декілька факторів.

Слід звернути увагу на те, що заміна долара на цифрову валюту потребує не лише відповідних технічних можливостей, але і погодження міжнародних домовленостей та зміни законодавства в багатьох країнах світу. Така процедура може зайняти довгий час і потребує значної підтримки від усіх ключових гравців на міжнародному рівні. Обмінний курс цифрової валюти може бути невигідним для долара не тільки через технічні аспекти, але й через міжнародні політичні зміни та економічні чинники. Наприклад, коливання валютних курсів можуть суттєво вплинути на вартість цифрової валюти і зробити її невигідною для обміну на долари. Строгі правила обміну можуть бути установлені для боротьби зі зловживанням та фінансовими злочинами, а не як інструмент політичного тиску або обмеження для обміну валют. Це може стати частиною стратегії протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму.

Таким чином, прогноз Катасонова може бути реалістичним у довгостроковій перспективі, але точно не в тому вигляді, як його подає експерт.