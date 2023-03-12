Від 500 доларів за банкноту: чому колекціонери платять шалені гроші за звичайні гривні

Всім відомо, що колекціонери банкнот та нумізмати готові платити шалені гроші за рідкісні екземпляри. Іноді тисячу доларів чи навіть більше.

Розповідаємо, за які банкноти колекціонери готові платити величезні суми та де взяти такі цінні гроші.

Розглянемо кілька прикладів на відомому ресурсі аукціоні Violity.

На ресурсі продають 1 гривню 2004 року аж за 20 тисяч гривень (близько 500 доларів).

Згідно з інформацією з оголошення висока вартість пов’язана з унікальним номером банкноти – ЗН 0000001.

Також вказується, що банкнота в ідеальному стані, адже запаяна в органічно скло.

В іншому оголошенні продають 1 гривню 2014 року випуску з колекційним номером, а саме УУ 1111111.

Додається, що банкнота не має прихованих дефекті та не піддвалася реставрації.

Серед пропозицій зустрічаються не лише одногривневі банкноти.

Так в одному з оголошень пропонують придбати 500 гривень 2015 року з номером ХВ 6666666. Вартість такої банкноти – 25 тисяч гривень або близько 700 доларів.

Додається, що банкнота в ідеальному стані та не піддавалася реставрації.

Однак на фото, оприлюдненому власником, можна помітити незначний згин. Можливо через те, що 500 гривень були в обороті.

Як ви могли помітити, всі пропозиції мають унікальні номери. Саме за такими банкнотами найчастіше полюють колекціонери. Також вони високо оцінюють браковані банкноти та монети.

Тож рекомендуємо завжди звертати увагу на гроші у вашому гаманці. Адже є шанс, що на решту в магазині вам дадуть справжній скарб.

Нагадаємо, колекціонери монет теж давно полюють на браковані монети. Найбільш цінними є екземпляри з пробних партій, а також монети з особливим браком. Мова йде про випадки, коли одна сторона нормальна, а на другій відображено те саме зображення, але в перевернутому вигляді. Таке трапляється, коли монета при чеканці застрягає, а штемпель одразу чеканить наступну монету.