Украинцам грозят штрафы за неуплату налогов за квартиры: что нужно знать о новых правилах налогообложения

Каждый год украинцы должны уплачивать налог за “лишние” квадратные метры. Такое взыскание появилось лишь несколько лет назад и касается тех, у кого квартира больше 60м2, а дом больше 120 квадратов. Дальше за каждый “лишний” квадратный метр нужно платить определенную стоимость, которая варьируется в зависимости от области. За ставку налога отвечает местная власть, поэтому в каждом городе она отличается. В этом году был введен целый ряд обновлений. От обновленной декларации, к срокам уплаты налога. Что нужно знать, чтобы не напороться на штраф?

Что изменилось?

Среди изменений следует отметить следующее:

Обновленная форма декларации. Эти изменения были введены в Министерстве финансов. Теперь в перечень добавлены обновленные адреса и сроки использования льгот, если последние есть. Есть обновления и для владельцев нескольких объектов недвижимости. К примеру, если вы имеете в собственности квартиру и дом, то будете платить налог только в случае, если их суммарная площадь выше 180 м2. Также в этом году есть категории граждан, освобожденных от уплаты налога. В первую очередь это люди, жилье которых находится в оккупации. Среди них и те, чье жилье находится в зоне боевых действий.

Налог платят за предыдущий год, и его нужно уплатить не позднее 60 дней после получения квитанции. Как уже отмечалось выше, вся сумма остается в местном бюджете, поэтому именно местные органы власти и устанавливают размер процентной ставки. В то же время есть определенный предел. Например, в 2023 году максимальная сумма за один квадратный метр не может быть больше 97,5 гривны, то есть 1,5% от минимальной зарплаты.

По-прежнему от уплаты налога освобождаются те, кто является совладельцем жилья. То есть если дом имеет двух владельцев и доля обоих меньше 120 м2, тогда налог платить не нужно.

Каким будет наказание за невыплату налогов

Согласно уведомлению о начислении налога на недвижимость, гражданин должен оплатить его в течение двух месяцев. Если оплата налога задерживается на срок до 30 дней, штраф составит 10% от начисленной суммы налога. Если же оплата налога задерживается более чем на 30 дней, штраф увеличится до 20%.