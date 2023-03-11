Українцям загрожують штрафи за несплату податків за квартири: що потрібно знати про нові правила оподаткування

Щороку українці повинні сплатити податок за “зайві” квадратні метри. Таке стягнення з’явилося лише кілька років тому і стосується тих, в кого квартира більше ніж 60м2, а будинок більше ніж 120 квадратів. Далі за кожен “зайвий” квадратний метр потрібно платити певну вартість, яка варіюється залежно від області. За ставку податку відповідає місцева влада тож в кожному місті вона відрізняється. Цього року було запроваджено цілий ряд оновлень. Він оновленої декларації, до термінів сплати податку. Що потрібно знати, щоб не напоротися на штраф?

Що змінилося?

Серед змін варто відзначити наступне:

Оновлена форма декларації. Ці зміни запровадили у Міністерстві фінансів. Тепер до переліку додано оновлені адреси та термін використання пільг, якщо останні є. Є оновлення й для власників кількох об’єктів нерухомості. Наприклад, якщо ви маєте у власності квартиру і будинок, то будете платити податок лише у випадку, якщо їхня сумарна площа вище 180 м2. Також цього року є категорії громадян, які звільнені від сплати податку. В першу чергу це люди житло яких перебуває в окупації. Серед них й ті, чиє житло розташоване в зоні бойових дій.

Податок сплачують за попередній рік, і його потрібно сплатити не пізніше ніж через 60 днів після отримання квитанції. Як зазначалось вище, вся сума залишається у місцевому бюджеті, тож саме місцеві органи влади й встановлюють розмір відсоткової ставки. Водночас є певна межа. Наприклад, у 2023 році максимальна сума за один квадратний метр не може бути більше ніж 97,5 гривень, тобто 1,5% від мінімальної зарплати.

Як і раніше від сплати податку звільняються ті, хто є співвласником помешкання. Тобто якщо будинок має двох власників і доля обох менша ніж 120 м2, тоді податок платити не потрібно.

Яким буде покарання за невиплату податків

Згідно з повідомленням про нарахування податку на нерухомість, громадянин має сплатити його протягом двох місяців. Якщо оплата податку затримується терміном до 30 днів, штраф становитиме 10% від нарахованої суми податку. Якщо ж оплата податку затримується на понад 30 днів, штраф збільшиться до 20%.