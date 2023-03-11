Для трех знаков Зодиака судьба подготовила отличные перемены: это будет новая жизнь

Весна для многих начнется с больших перемен. Этому способствует и уникальное расположение планет. В частности, Сатурн в знаке Рыбы и Плутон в Водолее означают, что вокруг будет очень много свершений. Правда, будут осуществлять их не все представители зодиакального круга, а только избранные. В марте таких будет как минимум трое. Это Тельцы, Львы и Девы. О них смело можно сказать – схватили удачу за хвост.

Телец

Тельцов ждет очень много хороших новостей и большинство из них в профессиональном плане. Готовьтесь к реализации самых смелых планов и амбиций. Мечты сбудутся, ваши смелые идеи оценят и щедро вознаградят. В течение всего месяца вы чем дальше тем больше будете чувствовать энергию и хорошее настроение. Много мотивации и ресурса – все, как вы любите. Астрологи советуют позаботиться о хорошей концентрации, стойкости и не бояться быть решительными. Также если в вашей жизни есть место творческим проектам, то именно в марте один из них буквально выстрелит. Кроме этого, не без изменений и на личном фронте. Некоторые из Тельцов могут вступить в бурный роман.

Лев

Вас ждет большое изменение окружения. Новые люди принесут в вашу жизнь немало положительных перемен. У вас может появиться новый источник дохода, который уже давно мог появиться, просто вы его не замечали. Также в конце месяца вас ждет очень серьезное предложение. Возможно это будет предложение руки и сердца, или деловое предложение от партнеров. С этого момента ваша жизнь круто повернется в лучшую сторону.

Дева

Настало ваше время расставить все точки на “i” в вопросах, давно вас беспокоящих. У вас будет сила и энергия делать все четко и слаженно. Не бойтесь рисковать, быть настойчивыми и даже немного нагловатыми. Это обязательно обернется в вашу пользу. Хороший период наступит в личной жизни. Девы, которые находятся в отношениях, смогут по-новому взглянуть на своего партнера.