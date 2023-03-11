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Появилась новая помощь семьям с детьми: крайний срок подачи заявки 31 марта

11.03.2023
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Анонсирован новый вид помощи семьям с детьми. Речь о выплатах от благотворительной организации “Детские городки”. Каждая семья, где воспитываются дети, может подать заявку на получение денег. Сумма – 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи. Срок выплаты пособия – три месяца. Заявки можно подавать до 31 марта включительно.

Кто претендует на выплату?

На эту помощь претендуют люди, которые ни разу не получали выплату от данной благотворительной организации, и относятся к одной из этих категорий:

  1. Многодетные семьи.
  2. Семьи, где воспитываются усыновленные дети.
  3. Детские дома семейного типа.
  4. Опекунские семьи, где воспитывается хотя бы один ребенок сирота.

Также на эту выплату претендуют жители только некоторых областей. В настоящее время помощь можно получить в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Следует следить за тем, не обновляется ли перечень областей, ведь иногда такое случается.

Виплати на дітей
Для регистрации заходите на сайт организации и ищите форму для заполнения. Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2023 года.

Еще один вид помощи анонсировали в Закарпатье

Также, новую выплату могут оформить ВПЛ, которые зарегистрированы в Ужгороде. Речь о лицах со статусом внутренне перемещенных, имеющих при этом инвалидность 1 или 2 группы. Им будут выдавать ваучеры на сумму 6600 гривен для покупок в Сильпо. Деньги можно будет получать в течение трех месяцев в размере 2200 гривен в месяц и тратить на любые товары этой торговой сети. Подавать заявки нужно в ЦНАПе. Ваучеры будут выдаваться практически сразу после того, как убедятся, что лицо соответствует заявленным параметрам.

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11.03.2023
1 хвилина на прочитання
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