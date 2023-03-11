Появилась новая помощь семьям с детьми: крайний срок подачи заявки 31 марта

Анонсирован новый вид помощи семьям с детьми. Речь о выплатах от благотворительной организации “Детские городки”. Каждая семья, где воспитываются дети, может подать заявку на получение денег. Сумма – 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи. Срок выплаты пособия – три месяца. Заявки можно подавать до 31 марта включительно.

Кто претендует на выплату?

На эту помощь претендуют люди, которые ни разу не получали выплату от данной благотворительной организации, и относятся к одной из этих категорий:

Многодетные семьи. Семьи, где воспитываются усыновленные дети. Детские дома семейного типа. Опекунские семьи, где воспитывается хотя бы один ребенок сирота.

Также на эту выплату претендуют жители только некоторых областей. В настоящее время помощь можно получить в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Следует следить за тем, не обновляется ли перечень областей, ведь иногда такое случается.



Для регистрации заходите на сайт организации и ищите форму для заполнения. Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2023 года.

Еще один вид помощи анонсировали в Закарпатье

Также, новую выплату могут оформить ВПЛ, которые зарегистрированы в Ужгороде. Речь о лицах со статусом внутренне перемещенных, имеющих при этом инвалидность 1 или 2 группы. Им будут выдавать ваучеры на сумму 6600 гривен для покупок в Сильпо. Деньги можно будет получать в течение трех месяцев в размере 2200 гривен в месяц и тратить на любые товары этой торговой сети. Подавать заявки нужно в ЦНАПе. Ваучеры будут выдаваться практически сразу после того, как убедятся, что лицо соответствует заявленным параметрам.