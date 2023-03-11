З’явилася нова допомога для сімей з дітьми: крайній термін подачі заявки 31 березня

Анонсовано новий вид допомоги для родин з дітьми. Мова про виплати від благодійної організації “Дитячі містечка”. Кожна родина, де виховуються діти, може подати заявку на отримання грошей. Сума — 2200 гривень щомісяця на кожного члена родини. Термін виплати допомоги — три місяці. Заявки можна подавати до 31 березня включно.

Хто претендує на виплату?

На цю допомогу претендують люди, які не жодного разу не отримували виплату від даної благодійної організації, та відносяться до однієї з цих категорій:

Багатодітні родини. Сім’ї де виховуються усиновлені діти. Дитяч і будинки с імейного типу. Опікунські родини де виховується хоча б одна дитина сирота.

Також, на цю виплату претендують мешканці лише деяких областей. Наразі допомогу можна отримати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумський, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. Варто слідкувати за тим чи не оновлюється перелік областей, адже інколи таке трапляється.

Для реєстрації заходьте на сайт організації та шукайте форму для заповнення. Крайній термін подачі заявок — 31 березня 2023 року.

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Також, нову виплату можуть оформити ВПО, які зареєстровані в Ужгороді. Мова про осіб зі статусом внутрішньо переміщених, які при цьому мають інвалідність 1 або 2 групи. Їм будуть видавати ваучери на суму 6600 гривень для покупок у Сільпо. Гроші можна буде отримувати протягом трьох місяців у розмірі 2200 гривень на місяць, та витрачати на будь-які товари у цій торговельній мережі. Подавати заявки потрібно у ЦНАПі. Ваучери видаватимуть практично відразу після того, як переконаються, що особа відповідає заявленим параметрам.