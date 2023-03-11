Минсоцполитики анонсировали ряд причин по которым украинцев будут лишать права на пенсию

В Украине есть четкое законодательство, согласно которому каждый, кто достиг пенсионного возраста и имеет необходимое количество стажа, может оформить пенсию. Размер пенсии у каждого разный и рассчитывается учитывая несколько факторов. Однако есть ситуации, когда лицо может потерять право на пенсию. Это в случае, если гражданин Украины переезжает на ПМЖ за границу. Также к таким случаям можно отнести незаконное получение пенсий. Речь о неофициально купленном стаже или липовых справках об инвалидности. Вскоре появится еще одна причина лишать украинцев пенсий. Речь о гражданах, которые находятся в тюрьме и обвиняются в преступлениях против государства.

Закон уже опубликован на сайте Минсоцполитики

Такая инициатива была выдвинута в Министерстве социальной политики. Сначала текст законопроекта публикуют на сайте, чтобы с ним могли все ознакомиться и возможно внести какие-либо поправки. Затем закон должны утвердить в Кабинете Министров и затем передать на голосование Верховной Раде.



Вообще такая инициатива появилась на фоне войны и большого количества коллаборантов и предателей, буквально перешедших на сторону агрессора. В законе говорится, что права на получение пенсии нужно лишать всех отбывающих наказание за коллаборативную деятельность, за попытку изменения конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и т.д. В то же время, в законе отмечается, что на момент, когда лицо отбудет наказание, оно снова сможет получать пенсионные выплаты.

Масштабная верификация пенсионеров тоже скоро начнется

В 2023 году стартует масштабная верификация пенсионеров в результате которой определенный процент граждан лишатся своих выплат, Речь о тех, кто получает пенсию незаконно. Кто, как отмечалось выше, купил себе фальшивые справки или стаж, и тем самым обошел требования действующего законодательства.