Мінсоцполітики анонсували ряд причин через які українців позбавлятимуть права на пенсію

В Україні є чітке законодавство згідно з яким кожен хто досяг пенсійного віку та має необхідну кількість стажу може оформити пенсію. Розмір пенсії в кожного різний та розраховується враховуючи кілька факторів. Однак, є ситуації, коли особа може втратити право на пенсію. Це у випадку якщо громадянин України переїжджає на ПМЖ закордон. Також до таких випадків можна віднести незаконне отримання пенсій. Мова про неофіційно куплений стаж, або липові довідки про інвалідність. Та невдовзі з’явиться ще одна причина позбавляти українців пенсій. Мова про тих громадян, які перебувають у в’язниці та звинувачуються у злочинах проти держави.

Закон вже опублікований на сайті Мінсоцполітики



Таку ініціативу висунули у Міністерстві соціальної політики. Спочатку текст законопроєкту публікують на сайті, щоб з ним могли всі ознайомитися та можливо внести якісь поправки. Потім закон повинні затвердити у Кабінеті Міністрів і потім передати на голосування до Верховної Ради.

Взагалі така ініціатива з’явилася на фоні війни, та великої кількості колаборантів і зрадників, які буквально перейшли на сторону агресора. В законі йдеться про те, що права на отримання пенсії потрібно позбавляти всіх хто відбуває покарання за колабораційну діяльність, за спробу зміни конституційного ладу, за посягання на територіальну цілісність тощо. Водночас в законі зазначається, що на момент коли особа відбуде покарання вона знову зможе отримувати пенсійні виплати.

Масштабна верифікація пенсіонерів теж скоро розпочнеться

У 2023 році стартує масштабна верифікація пенсіонерів в результаті якої певний відсоток громадян втратять свої виплати, Мова про тих, хто отримує пенсію незаконно. Хто, як зазначалося вище купив собі фальшиві довідки або стаж, і тим самим обійшов вимоги чинного законодавства.