Украинцы могут получить ваучер на бесплатные продукты в супермаркетах

В Украине продолжаются разнообразные благотворительные программы для помощи наиболее уязвимым категориям населения. Преимущественно они нацелены на внутренне перемещенные лица, потерявших жилье или живущих в зоне боевых действий. Иногда помощь очень целевая, то есть сосредоточена в пределах одной области и создана по инициативе местных властей. Что-то подобное сейчас происходит в Закарпатье. Жители Ужгорода, начиная с 7 марта, могут получить ваучер для покупок в сети Сильпо. Сумма, которую получат люди — 6600 гривен, правда, будет месячный лимит в размере 2200 гривен.

На выплату претендуют ВПЛ с инвалидностью

Данная выплата одноразовая и на нее претендуют только лица со статусом ВПЛ и инвалидностью 1 и 2 группы. Речь о лицах зарегистрированных в Ужгороде. Чтобы получить ваучер, необходимо зарегистрироваться в ЦНАПе. Также предварительно нужно позвонить по телефону и записаться на регистрацию по номеру: +38 050 555 81 08. Данную выплату выдает Закарпатская организация Красного Креста при поддержке Австрийского Красного Креста и Austrian Development Cooperation в сотрудничестве с местными властями.

В 2023 году социальные выплаты продолжают начислять

Война не закончилась, а значит, и финансовая поддержка наиболее уязвимых категорий населения также продолжается. Все, кто официально имеет статус ВПЛ и в дальнейшем могут оформить ежемесячное пособие в размере 2200 на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Кроме этих стандартных выплат, украинцы время от времени могут получить и другие одноразовые виды помощи, которую выплачивают различные отечественные и международные благотворительные организации. В частности, сейчас из популярных активных выплат есть помощь от ООН. На нее претендуют не только ВПЛ, но и пенсионеры, люди с низким доходом, лица с инвалидностью, многодетные семьи.