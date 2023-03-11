Українці можуть отримати ваучер на безкоштовні продукти в суперамаркетах

В Україні продовжуються різноманітні благодійні програми для допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Переважно вони націлені на внутрішньо переміщених осіб, людей які втратили житло або живуть в зоні бойових дій. Інколи допомога дуже цільова, тобто зосереджена в межах однієї області та створена з ініціативи місцевої влади. Щось подібне зараз відбувається на Закарпатті. Мешканці Ужгорода починаючи з 7 березня можуть отримати ваучер для покупок у мережі Сільпо. Сума, яку отримають люди — 6600 гривень, щоправда буде місячний ліміт у розмірі 2200 гривень.

На виплату претендують ВПО з інвалідністю

Дана виплата є одноразовою і на неї претендують лише особи зі статусом ВПО та інвалідністю 1 і 2 групи. Мова про осіб які зареєстровані в Ужгороді. Щоб отримати ваучер, потрібно зареєструватися у ЦНАПі. Також попередньо потрібно зателефонувати і записатися на реєстрацію за номером: +38 050 555 81 08. Дану виплату видає Закарпатська організація Червоного Хреста за підтримки Австрійського Червоного Хреста і Austrian Development Cooperation у співпраці з місцевою владою.

У 2023 році соціальні виплати продовжують нараховувати

Війна не закінчилась, а отже й фінансова підтримка найбільш вразливих категорій населення також продовжується. Всі хто офіційно має статус ВПО й надалі можуть оформити щомісячну допомогу в розмірі 2200 на дорослого і 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Також, окрім цих стандартних виплат, українці час від часу можуть отримати й інші одноразові види допомоги, яку виплачують різноманітні вітчизняні та міжнародні благодійні організації. Зокрема, наразі з популярних активних виплат є допомога від ООН. На неї претендують не лише ВПО, а й пенсіонери, люди з низьким доходом, особи з інвалідністю, багатодітні родини тощо.