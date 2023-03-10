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Украинцы массово оформляют скидки на оплату коммунальных услуг: от 25 до 100%

11.03.2023
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Отопительный сезон постепенно подходит к завершению, однако львиная доля украинцев все еще продолжают оформлять скидки на оплату коммунальных услуг. Еще бы, ведь отдельные категории населения могут получить скидку в 25%, 50% и даже 100%. В Пенсионном фонде объяснили, как можно получить скидку, на что и кто на нее претендует.

Льготу можно получить на оплату ряда услуг

Оказывается, что компенсацию можно получить не только за оплату электроэнергии, или, например, отопление. Речь также о:

  1. Квартирной плате.
  2. Плате за содержание придомовых территорий.
  3. Плате за управление многоквартирными домами.
  4. Коммунальных услугах: сюда входят все услуги, включая оплату за вывоз мусора и т.д.

На льготу претендуют все семьи, где доход на одного члена семьи не превышает 3760 гривен. Также отдельно льготы в размере 25% могут получить лица, имеющие статус ребенка войны. А на 50% льготу претендует и совсем целый ряд категорий и это:

  1. Многодетные семьи, родители усыновившие детей, дома семейного типа и т.д.
  2. Семьи погибших или пропавших без вести во время выполнения боевого задания.
  3. Лица, уволенные со службы по возрасту или во время исполнения служебных обязанностей получили инвалидность.
  4. Семьи, где есть лицо, участвовавшее в ликвидации аварии на ЧАЭС. Также сюда включены семьи тех лиц, которые умерли в результате этой операции.
  5. Участники войны, а также лица, подвергшиеся нацистским преследованиям.

Не стоит путать данную льготу и субсидию. Это разные понятия. Субсидию может получить кто-либо, у кого низкий доход, тогда как на льготу претендуют отдельные категории граждан независимо от их дохода.

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11.03.2023
1 хвилина на прочитання
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