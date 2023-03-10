Украинцы массово оформляют скидки на оплату коммунальных услуг: от 25 до 100%

Отопительный сезон постепенно подходит к завершению, однако львиная доля украинцев все еще продолжают оформлять скидки на оплату коммунальных услуг. Еще бы, ведь отдельные категории населения могут получить скидку в 25%, 50% и даже 100%. В Пенсионном фонде объяснили, как можно получить скидку, на что и кто на нее претендует.

Льготу можно получить на оплату ряда услуг

Оказывается, что компенсацию можно получить не только за оплату электроэнергии, или, например, отопление. Речь также о:

Квартирной плате. Плате за содержание придомовых территорий. Плате за управление многоквартирными домами. Коммунальных услугах: сюда входят все услуги, включая оплату за вывоз мусора и т.д.

На льготу претендуют все семьи, где доход на одного члена семьи не превышает 3760 гривен. Также отдельно льготы в размере 25% могут получить лица, имеющие статус ребенка войны. А на 50% льготу претендует и совсем целый ряд категорий и это:

Многодетные семьи, родители усыновившие детей, дома семейного типа и т.д. Семьи погибших или пропавших без вести во время выполнения боевого задания. Лица, уволенные со службы по возрасту или во время исполнения служебных обязанностей получили инвалидность. Семьи, где есть лицо, участвовавшее в ликвидации аварии на ЧАЭС. Также сюда включены семьи тех лиц, которые умерли в результате этой операции. Участники войны, а также лица, подвергшиеся нацистским преследованиям.

Не стоит путать данную льготу и субсидию. Это разные понятия. Субсидию может получить кто-либо, у кого низкий доход, тогда как на льготу претендуют отдельные категории граждан независимо от их дохода.