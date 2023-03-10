Українці масово оформлюють знижки на оплату комунальних послуг: від 25% до 100%
Опалювальний сезон помалу добігає до завершення, однак левова частка українців все ще продовжує оформлювати знижки на оплату комунальних послуг. Ще б пак, адже окремі категорії населення можуть отримати знижку у 25%, 50% і навіть 100%. У Пенсійному фонді пояснили, як саме можна отримати знижку, на що і хто на неї претендує.
Пільгу можна отримати на оплату ряду послуг
Виявляється, що компенсацію можна отримати не лише виключно за оплату електроенергії, чи наприклад, опалення. Мова також про:
- Квартирну плату.
- Плату за утримання прибудинкових територій.
- Плату за управління багатоквартирними будинками.
- Комунальні послуги: сюди входять всі послуги включно з оплатою за вивіз сміття тощо.
На пільгу претендують всі родини, де дохід на одного члена сім’ї не перевищує 3760 гривень. Також окремо пільги у розмірі 25% можуть отримати особи, які мають статус “дитина війни”.
А на 50% пільгу претендує й зовсім цілий ряд категорій і це:
- Багатодітні родини, батьки які всиновили дітей, будинки сімейного типу тощо.
- Родини тих, хто загинув або зник безвісти під час виконання бойового завдання.
- Особи, які звільнені зі служби за віком, або під час виконання службових обов’язків отримали інвалідність.
- Родини де є особа, яка брала участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Також сюди включено родини тих осіб, які померли внаслідок цієї операції.
- Учасники війна, а також особи, які потерпали від нацистських переслідувань.
Не варто плутати дану пільгу і субсидію. Це різні поняття. Субсидію може отримати будь-хто, у кого низький дохід, тоді як на пільгу претендують окремі категорії громадян не залежно від їх доходу.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter