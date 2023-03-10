Українці масово оформлюють знижки на оплату комунальних послуг: від 25% до 100%

Опалювальний сезон помалу добігає до завершення, однак левова частка українців все ще продовжує оформлювати знижки на оплату комунальних послуг. Ще б пак, адже окремі категорії населення можуть отримати знижку у 25%, 50% і навіть 100%. У Пенсійному фонді пояснили, як саме можна отримати знижку, на що і хто на неї претендує.

Пільгу можна отримати на оплату ряду послуг

Виявляється, що компенсацію можна отримати не лише виключно за оплату електроенергії, чи наприклад, опалення. Мова також про:

Квартирну плату. Плату за утримання прибудинкових територій. Плату за управління багатоквартирними будинками. Комунальні послуги: сюди входять всі послуги включно з оплатою за вивіз сміття тощо.

На пільгу претендують всі родини, де дохід на одного члена сім’ї не перевищує 3760 гривень. Також окремо пільги у розмірі 25% можуть отримати особи, які мають статус “дитина війни”.

А на 50% пільгу претендує й зовсім цілий ряд категорій і це:

Багатодітні родини, батьки які всиновили дітей, будинки сімейного типу тощо. Родини тих, хто загинув або зник безвісти під час виконання бойового завдання. Особи, які звільнені зі служби за віком, або під час виконання службових обов’язків отримали інвалідність. Родини де є особа, яка брала участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Також сюди включено родини тих осіб, які померли внаслідок цієї операції. Учасники війна, а також особи, які потерпали від нацистських переслідувань.

Не варто плутати дану пільгу і субсидію. Це різні поняття. Субсидію може отримати будь-хто, у кого низький дохід, тоді як на пільгу претендують окремі категорії громадян не залежно від їх доходу.