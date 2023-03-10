Популярный мобильный оператор обманул клиентов предлагая условия тарифа, не соответствующие действительности

В Украине всего три популярных мобильных оператора, это Киевстар, Водафон и Лайфселл. Последний стал очень популярен за период постоянных отключений электроэнергии. Жители многих областей переходили к данному оператору, ведь он предлагал отличный сигнал и интернет в тех локациях, где тот же Киевстар практически ничего не тянул. Но, как оказалось, компания решила воспользоваться своей популярностью и немного обманула клиентов. В частности, оператор предлагает тарифы с безлимитным интернетом, которые пользуются наибольшей популярностью. Но на деле, лимиты есть. Однако о них клиентов не предупреждают.

Безлимитный интернет таковым не является

К компании начали массово жаловаться клиенты, являющиеся владельцами тарифа “Безлимитный интернет”. Говорят, что почему-то лимиты существуют, и когда использовано 50 Гб, скорость становится такой медленной, что невозможно даже открыть мессенджер.

“Почему в тарифе с безлимитным интернетом вы все равно устанавливаете лимит на 50 Гб, а затем занижаете скорость до невозможности пользования интернетом, для чего этот обман?», — спросил абонент.

В компании подтвердили, что действительно такая проблема есть и объяснили подобные действия.

“Мы вынуждены устанавливать ограничения, чтобы погрузка на базовые станции была равномерной и не была перегрузка”, — пояснил представитель lifecell.



Многих такой ответ не устроил, ведь цена тарифа не самая низкая, а оказывается, что Интернета может не хватить на месяц, если лицо, например, активно использует разнообразные рабочие программы, работает удаленно и пользуется исключительно мобильным интернетом.

Мобильную связь и Интернет могут “глушить”

И к теме мобильной связи. Недавно в Раде приняли закон, разрешающий полиции, СБУ и другим подобным органам вмешиваться в работу мобильной связи, если речь идет об обнаружении и задержании диверсионных групп. В регионе, в котором происходит задержание, могут глушить связь с помощью дронов.