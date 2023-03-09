АТБ опубликовал важную информацию для своих покупателей

Известная сеть супермаркетов АТБ опубликовала сообщение в котором предупреждает всех своих клиентов о мошенниках, прикрывающихся именем компании. В частности, с начала марта в сети начали активно появляться рекламные объявления, где якобы АТБ дарит призы и деньги за покупку товаров в их сети. В частности, последняя из так называемых акций это розыгрыш 5000 гривен до 8 марта. Чтобы принять участие в розыгрышах, людям просто нужно зайти по ссылке, которая прикреплена в объявлении и пройти краткую регистрацию. Вот этого как раз и не нужно делать.

В АТБ рассказали, где можно узнать об их акциях

В пресс-службе АТБ рассказали, что все акции, которые проводит компания, можно посмотреть исключительно на их официальном сайте. Подобных рекламок и баннеров они не делали. Более того, у внимательных пользователей мог вызвать подозрение тот факт, что объявление об акциях написано на русском, а компания АТБ использует исключительно украинский. Цель мошенников — чтобы больше людей перешли по ссылке и оставили свои личные данные. Затем они путем определенных манипуляций могут пробраться в смартфон так называемых участников акции и даже получить доступ к банковским приложениям и картам.

Аферисты подстерегают повсюду

С началом войны к сожалению аферистов не стало меньше, а даже наоборот. Многие из них постоянно анонсируют разнообразные благотворительные выплаты для переселенцев. Люди не проверяют достоверность этой информации, регистрируются вроде бы для получения помощи и как результат попадают в ловушку мошенников. Украинцев призывают учиться проверять информацию и не лениться это делать. Искать уведомления о выплатах и акциях только на официальных ресурсах компаний от имени которых эти выплаты анонсируют. В противном случае на кону ваши деньги и личные данные.