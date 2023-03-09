АТБ опублікував важливу інформацію для своїх покупців

Відома мережа супермаркетів АТБ опублікувала повідомлення в котрому попереджає всіх своїх клієнтів про шахраїв, які прикриваються іменем компанії. Зокрема, з початку березня в мережі почали активно з’являтися рекламні оголошення, що начебто АТБ дарує призи та гроші за покупку товарів в АТБ. Зокрема, остання з так званих “акцій” це розіграш 5000 гривень до 8 березня. Щоб взяти участь у розіграшах, людям начебто просто потрібно зайти за посиланням, яке прикріплено в оголошенні та пройти коротку реєстрацію. От цього якраз і не треба робити.

В АТБ розповіли, де можна дізнатися про їх акції

В пресс-службі АТБ розповіли, що про всі акції, які проводить компанія можна дізнатися виключно на їх офіційному сайті. Подібних рекламок, та банерів вони не робили. Більше того, в уважних користувачів міг викликати підозру той факт, що оголошення про акції написане російською, а компанія АТБ використовує виключно українську. Мета шахраїв — щоб якнайбільше людей перейшли за посиланням та залишили свої особисті дані. Потім вони шляхом певних маніпуляцій можуть пробрати у смартфон так званих учасників акції й навіть отримати доступ до банківських додатків та карток.

Аферисти чатують всюди

З початком війни на жаль аферистів не поменшало, а навіть навпаки. Дуже багато з них постійно анонсують різноманітні благодійні виплати для переселенців. Люди не перевіряють вірогідність цієї інформації, реєструються начебто для отримання допомоги і як результат потрапляють у пастку шахраїв. Українців закликають вчитися перевіряти інформацію та не лінуватися це робити. Шукати повідомлення про виплати та акції лише на офіційних ресурсах компаній від імені яких ці виплати анонсують. В протилежному випадку на кону ваші гроші та особисті дані.