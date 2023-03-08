Почему украинцы платят разную цену за доставку газа и как можно сэкономить

В Украине несколько лет назад к стандартной плате за газ добавился еще тариф по транспортировке газа. Сообщалось, что за эти средства будут идти на обслуживание труб и систем по которым газ и поступает в дома людей. Но так сложилось, что все украинцы платят разные тарифы. Цены отличаются в зависимости от области и даже в пределах одной области жители сел и городов платят по-разному. Людям объяснили, почему так происходит и можно ли как-то снизить суммы в платежках.

Цена зависит от количества потребителей

В первую очередь тарифы корректируются в зависимости от количества потребителей. То есть если речь идет о большом и густонаселенном городе, то там тарифы ниже, ведь цена вроде бы разбивается между всеми. В то время как жители небольшого села будут платить больше, потому что трубы прокладывают на сотни километров, до сел, где живет буквально несколько сотен жителей, а то и меньше.

Как можно сэкономить?

Чтобы платить меньше за доставку газа, можно создать собственную общину и собственную компанию, которая будет обслуживать трубы. Но это очень сложная процедура, которая, в первую очередь, требует получения лицензии. Решение о ее выдаче принимает НКРЭКУ после того, как председатель общины предоставит все необходимые документы. Конечно, среди ключевых требований — надлежащее обслуживание систем, а для этого нужно иметь не только опыт, но и необходимые инструменты.

Как вычислить свой тариф на доставку газа?

Каждый потребитель может самостоятельно посчитать, сколько ему придется платить за доставку газа. Для этого следует взять весь потребленный объем газа за прошлый год и умножить цифру на тариф собственной газораспределительной компании. Далее разделить эту цифру на 12 и выйдет месячный платеж. Те, кто потреблял газа меньше соответственно и за доставку будут платить меньше.