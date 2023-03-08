Чому українці платять різну ціну за доставку газу та як можна зекономити

В Україні кілька років тому до стандартної плати за газ додався ще тариф за транспортування газу. Повідомлялося, що за ці кошти відбуватиметься обслуговування труб і систем по яких власне газ і надходить до людських домівок. Але так склалося, що всі українці платять різні тарифи. Ціни відрізняються залежно від області, і навіть в межах однієї області мешканці сіл та міст платять по-різному. Людям пояснили, чому так відбувається та чи можна якось зменшити суми в платіжках.

Ціна залежить від кількості споживачів

В першу чергу тарифи коригуються залежно від кількості споживачів. Тобто якщо мова про велике та густонаселене місто, то там тарифи нижчі, адже ціна начебто розбивається між всіма. Тоді як мешканці невеличкого села платитимуть більше, бо труби прокладають на сотні кілометрів, до сіл, де живе буквально кілька сотень мешканців, а то й менше.

Як можна зекономити?

Щоб платити менше за доставку газу, можна створити власну громаду та власну компанію, яка обслуговуватиме труби. Але це дуже складна процедура, яка в першу чергу вимагає отримання ліцензії. Рішення про її видачу приймає НКРЕКУ після того, як голова громади надасть всі необхідні документи. Звісно серед ключових вимог — належне обслуговування систем, а для цього треба мати не лише досвід, а й необхідні інструменти.

Як вирахувати свій тариф за доставку газу?

Кожен споживач може самостійно порахувати скільки йому доведеться платити за доставку газу. Для цього треба взяти весь спожитий обсяг газу за минулий рік та помножити цифру на тариф власної газорозподільчої компанії. Далі поділити цю цифру на 12 і вийде місячний платіж. Ті хто споживав газу менше відповідно й за доставку платитимуть менше.