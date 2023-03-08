В Украине будут назначать пенсию задним числом: кого это касается?

В Украине есть четкое законодательство, регулирующее правила оформления пенсий по возрасту и инвалидности. Следовательно, пенсию по возрасту можно оформить на следующий день после достижения пенсионного возраста. Пенсию по инвалидности можно оформить в день получения документов, подтверждающих инвалидность. Но вскоре эти требования могут несколько измениться. В Раде рассматривают поправки к закону, которые должны действовать в течение всего периода военного времени и еще три месяца после его завершения. Речь о возможности оформить пенсию задним числом для тех граждан, которые получили право на выплаты после 24 февраля 2022 года, но не смогли обратиться в Пенсионный Фонд.

Многие продолжают оставаться на оккупированных территориях

Если у людей не было возможности выехать с неподконтрольных территорий, то они в 99% не имеют возможности оформить пенсию. Украинские организации, в том числе, Пенсионный Фонд на оккупированных территориях не работают. Электронные порталы, где можно было бы подать заявку, тоже не всем доступны. Соответственно, люди теряют множество месяцев не получая законных средств. Поправки к законопроекту должны исправить это, и позволить людям выйти на пенсию “задним числом” и как следствие получить все до копейки.



В то же время, если пенсионер покинул оккупированную территорию и имел возможность своевременно обратиться для оформления пенсии, то эти поправки на данную категорию не будут действовать.

Перерасчет пенсий будет для незащищенных категорий населения

И еще к теме пенсионного вопроса. В 2023 году заморозили размер пенсий и отменили все доплаты, но есть исключения. Перерасчет выплат состоится, но будет касаться только самых уязвимых категорий. В частности, это лица с инвалидностью, лица, потерявшие кормильца, люди, получающие пенсию по выслуге лет. Также решили не отменять возрастную доплату, которая автоматически прилагается после того, как лицу исполнится 70, 75 или 80 лет.