В Україні призначатимуть пенсію “заднім числом”: кого це стосується?

В Україні є чітке законодавство, яке регулює правила оформлення пенсій за віком та інвалідністю. Відтак пенсію за віком можна оформити на наступний день після досягнення пенсійного віку. Пенсію по інвалідності можна оформити в день отримання документів, які підтверджують інвалідність. Та невдовзі ці вимоги можуть трохи видозмінитися. В Раді розглядають поправки до закону, які мали б діяти протягом всього періоду воєнного часу та ще три місяці після його завершення. Мова про можливість оформити пенсію “заднім числом” для тих громадян, які отримали право на виплати після 24 лютого 2022 року, але не змогли звернутися до Пенсійного Фонду.

Багато людей продовжують залишатися на окупованих територіях

Якщо люди не мали змоги виїхати з непідконтрольних територій, то вони в 99% не мають можливості оформити пенсію. Українські організації, в тому числі Пенсійний Фонд на окупованих територіях не працюють. Електронні портали де можна було б подати заявку теж не всім доступні. Відповідно люди втрачають безліч місяців не отримуючи законних коштів. Поправки до законопроєкту мали б виправити це, та дозволити людям вийти на пенсію “заднім числом” і як наслідок отримати все до копійки.

Водночас якщо пенсіонер покинув окуповану територію, та мав можливість вчасно звернутися для оформлення пенсії, то ці поправки на дану категорію не діятимуть.

Перерахунок пенсій буде для незахищених категорій населення

І ще до пенсійного питання. У 2023 році заморозили розмір пенсій, та скасували всі доплати, але є виключення. Перерахунок виплат відбудеться, але стосуватиметься лише найвразливіших категорій. Зокрема, це особи з інвалідністю, особи, які втратили годувальника, люди, які отримують пенсію за вислугою років. Також вирішили не скасовувати вікову доплату, яка автоматично додається після того, як особі виповниться 70, 75 або 80 років.