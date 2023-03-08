Нафтогаз совместно с ПриватБанком анонсировали для потребителей масштабное нововведение

Практически с начала войны компания “Нафтогаз” стала монополистом на рынке голубого топлива. Все потому, что предлагать людям цену вдвое ниже рыночной могла бы только государственная компания. Сейчас цена на газ для населения составляет 8 гривен, тогда как на рынке более 18 грн. Разницу покрывают за счет государственного бюджета. Так вот, Нафтогаз решил становиться еще удобнее и лучше для потребителей. Именно поэтому компания совместно с ПриватБанком анонсировала ряд изменений. В частности, теперь в терминалах ПриватБанка можно получить ряд услуг, связанных с оплатой газа, счетами, выписками об отсутствии задолженности и т.д.

Подробные о том, что теперь доступно клиентам

Пока в любом из терминалов ПриватБанка потребители могут получить:

Квитанцию об отсутствии задолженности. Счет за потребленное голубое топливо. Акт сверки взаиморасчетов.

Чтобы воспользоваться одной из этих услуг, нужно найти терминал, найти на экране графу Нафтогаз, затем в соответствующих полях ввести номер лицевого счета и вписать собственную фамилию. Также у каждого пользователя будет возможность распечатать нужный документ.



“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” совместно с партнерами прилагает максимум усилий, чтобы сделать наши сервисы максимально удобными, полезными и выгодными для клиентов“, — подчеркнули в компании.

Цены на газ пока не будут просматривать

И к теме голубого топлива. В Интернете уже неоднократно появлялась информация, что цены на газ в скором времени вырастут как минимум до 12 гривен за куб. В то же время ряд экспертов отмечают, что это невозможно из-за моратория, запрещающего поднимать тарифы во время действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Власти говорят, что как минимум до конца отопительного сезона цены останутся неизменными.