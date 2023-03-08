Нафтогаз спільно з ПриватБанком анонсували для споживачів масштабне нововведення

Практично від початку війни компанія Нафтогаз стала монополістом на ринку блакитного палива. Все через те, що пропонувати людям ціну вдвічі нижчу ринкової могла б тільки державна компанія. Наразі ціна за газ для населення становить 8 гривень, тоді як на ринку понад 18 грн. Різницю покривають коштом державного бюджету. Так от, Нафтогаз вирішив ставати ще зручнішим та кращим для споживачів. Саме тому компанія спільно з ПриватБанком анонсувала ряд змін. Зокрема, відтепер у терміналах ПриватБанку можна отримати ряд послуг пов’язаних з оплатою газу, рахунками, виписками про відсутність заборгованості тощо.

Детальні про те, що тепер доступно клієнтам

Наразі в будь-якому з терміналів ПриватБанку споживачі можуть отримати:

Квитанцію про відсутність заборгованості. Рахунок за спожите блакитне паливо. Акт звірки взаєморозрахунків.

Щоб скористуватися однією з цих послуг потрібно знайти термінал, знайти на екрані графу Нафтогаз, потім у відповідних полях ввести номер особового рахунку і вписати власне прізвище. Також у кожного користувача буде можливість роздрукувати необхідний документ.

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” спільно з партнерами докладає максимум зусиль, щоб зробити наші сервіси максимально зручними, корисними та вигідними для клієнтів“, – підкреслили в компанії.

Ціни на газ поки не переглядатимуть

Й до теми блакитного палива. В Інтернеті вже неодноразово з’являлася інформація, що ціни на газ незабаром зростуть, як мінімум до 12 гривень за куб. Водночас ряд експертів зазначають, що це неможливо через мораторій, який забороняє підіймати тарифи під час дії воєнного стану і ще шість місяців після його завершення. У владі кажуть, що як мінімум до кінця опалювального сезону ціни залишаться незмінними.