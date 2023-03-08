Состоялась презентация фильма о Буче, где открыты имена тех, кто расстрелял волонтеров

4 марта состоялась презентация фильма “Буча: расстрел на Киево-Мироцкой”. В сюжете речь идет о зверствах, что совершали россияне в городе, и в частности о трех волонтерах, которых расстреляли оккупанты. Волонтеры Настя Яланская, Максим Кузьменко и Сергей Устименко погибли в первые дни полномасштабного вторжения, когда отвозили еду в убежище для животных в Буче. Известно, что убийство произошло на улице Киево-Мироцкой. Парень по имени Максим был вбит выстрелом в голову. Двух других волонтеров расстреляли, когда те пытались убежать. Этот документальный фильм подготовила команда Суспильного.

Ленту покажут в эфире Информационного марафона

В данной ленте журналисты поминутно воспроизвели события 4 марта прошлого года. Тогда убиты были не только три волонтера.

“Россияне начали расстреливать мирное население фактически сразу, как только зашли в Бучу. Они не разбирались – перед ними гражданские или военные, и это еще раз подтверждает их намерения просто уничтожать украинцев. Утром 4 марта на Киево-Мироцкой убили четырех человек и ранили еще, как минимум, одного человека“, — отметила Анна Калаур автор фильма.



Как отмечают журналисты, одному из убийц впоследствии было присвоено звание “герой России”.

Расследование удалось провести благодаря тому, что к журналистам попали зафиксировавшие этот день камеры, и россиян, зашедших в город, в том числе. Было очень тяжело идентифицировать убийц, но удалось узнать одного из них. С ним удалось связаться и он рассказал о других участниках преступления.

“Объединение усилий журналистов и правоохранителей в расследовании и фиксации военных преступлений сверхважно. По моим оценкам, этого сотрудничества недостаточно. Журналисты нуждаются в доступе к большему количеству собранных правоохранителями доказательств, чтобы стать полезными для следствия, а следователи, в свою очередь, должны быть еще больше заинтересованы в помощи журналистов“, — говорит Инна Билецкая, шеф-редактор редакции расследования Суспильного.

Также все работавшие над лентой единогласно утверждают, что это была одна из самых тяжелых морально работ. Невозможно не беспокоиться о судьбе всех кого пытали и убили русские.

Все собранные данные и результаты расследований переданы в правоохранительные органы.