Відбулася презентація фільму про Бучу, де відкрито імена тих, хто розстріляв волонтерів

4 березня відбулася презентація фільму “Буча: розстріл на Києво-Мироцькій”. В сюжеті йдеться про звірства, які вчиняли росіяни у місті, і зокрема про трьох волонтерів, яких розстріляли окупанти. Волонтери Настя Яланська, Максим Кузьменко і Сергій Устименко загинули в перші дні повномасштабного вторгнення, коли відвозили їжу у тваринний притулок, що у Бучі. Відомо, що вбивство сталося на вулиці Києво-Мироцькій. Хлопець, на ім’я Максим був вбитий пострілом в голову. Двох інших волонтерів розстріляли коли ті намагалися втекти. Даний документальний фільм підготувала команда Суспільного.

Стрічку покажуть в ефірі Інформаційного марафону

В даній стрічці журналісти похвилинно відтворили події тогорічного 4 березня. Тоді вбито було не лише трьох волонтерів.

“Росіяни почали розстрілювати мирне населення, фактично, одразу, як тільки зайшли у Бучу. Вони не розбиралися – перед ними цивільні чи військові, і це вкотре підтверджує їхні наміри просто знищувати українців. Зранку 4 березня на Києво-Мироцькій вбили чотирьох людей і поранили ще, як мінімум, одну людину“, – зазначила Ганна Калаур авторка фільму.

Як зазначають журналісти одному з вбивць згодом було привласнено звання “герой Росії”.

Розслідування вдалося провести завдяки тому, що до журналістів потрапили камери, які зафіксували цей день і росіян, які зайшли в місто. Було дуже важко ідентифікувати вбивць, але вдалося впізнати одного з них. З ним вдалося зв’язатися і він розповів про інших учасників злочину.

“Об‘єднання зусиль журналістів та правоохоронців у розслідуванні й фіксації воєнних злочинів є надважливим. За моїми оцінками, ця співпраця є недостатньою. Журналісти потребують доступу до більшої кількості зібраних правоохоронцями доказів, щоб стати корисними для слідства, а слідчі, своєю чергою, повинні бути ще більше зацікавлені у допомозі журналістів“, – говорить Інна Білецька, шеф-редакторка редакції розслідування Суспільного.

Також всі хто працював над стрічкою одноголосно стверджують, що це була одна з найважчих морально робіт. Неможливо не перейматися долею всіх кого катували та вбили росіяни.

Наразі всі зібрані дані й результати розслідувань передано до правоохоронних органів.