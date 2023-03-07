Землю ось-ось накриє потужна магнітна буря, яка спровокує навіть стрибки напруги

Ще раніше ми писали про те, що у березні на людство чекає одразу кілька потужних магнітних бур. Деякі будуть ледь відчутними, тоді як інші можуть навіть провокувати стрибки напруги в розетках. Що тут говорити про людей, та їхнє самопочуття. І от, спеціалісти попереджають про одну з таких надпотужних бур. Розпочалася вона ще 5 березня, але її пік припаде на 7 і 8 число. Тож якщо сьогодні ви почуваєтеся не дуже, геомагнітні коливання можуть бути цьому вагомою причиною.

Чому люди відчувають вплив геомагнітних коливань?

Магнітні бурі здатні псувати стандартні біоритми, та збивати правильні налаштування в організмі. Як наслідок, серце, судини, печінка та інші органи починають працювати трохи інакше ніж завжди. Також, під дією геомагнітних коливань в людей дуже сильно може змінюватися артеріальний тиск. Ще є вплив на нервову систему. Відповідно весь цей букет провокує суттєве погіршення самопочуття, а інколи навіть стає поштовхом до загострення хронічних хвороб.

Як магнітні бурі впливають на організм та на техніку?

Більшість метеочутливих в ці дні відчувають головний біль, запаморочення, спостерігають проблеми зі сном, апетитом та концентрацією. Також не виключення поганий настрій, агресія, роздратування та неконтрольована злість. В декого навпаки може бути повна апатія та байдужість до всього, що довкола відбувається. Медики радять приділити в ці дні собі максимально багато уваги. Не нервувати, не навантажувати організм фізичною роботою. А ще пити багато води та їсти здорову їжу.

Щодо техніки, то геомагнітні коливання мають вплив і на неї. Наприклад, не рідко авіакомпанії скасовують або переносять рейси, тому що виникає проблема коригуванням маршрутів і взагалі керування літака. Можуть спостерігатися й стрибки напруги в розетках, через що техніка може згоріти.