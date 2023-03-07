Землю вот-вот накроет мощная магнитная буря, которая спровоцирует даже скачки напряжения

Еще раньше мы писали о том, что в марте человечество ждет сразу несколько мощных магнитных бурь. Некоторые будут едва ощутимы, тогда как другие могут даже провоцировать скачки напряжения в розетках. Что тут говорить о людях и их самочувствии. И вот, специалисты предупреждают об одной из таких сверхмощных бурь. Началась она еще 5 марта, но ее пик придется на 7 и 8 число. Так что если сегодня вы чувствуете себя не очень, геомагнитные колебания могут быть этому веской причиной.

Почему люди ощущают влияние геомагнитных колебаний?

Магнитные бури способны портить стандартные биоритмы и сбивать правильные настройки в организме. Как следствие, сердце, сосуды, печень и другие органы начинают работать несколько иначе, чем всегда. Также, под действием геомагнитных колебаний у людей очень сильно может изменяться АД. Еще есть влияние на нервную систему. Соответственно, весь этот букет провоцирует существенное ухудшение самочувствия, а иногда даже становится толчком к обострению хронических болезней.

Как магнитные бури влияют на организм и технику?

Большинство метеочувствительных в эти дни испытывают головные боли, головокружение, наблюдают проблемы со сном, аппетитом и концентрацией. Также не исключение плохое настроение, агрессия, раздражение и неконтролируемая злоба. У некоторых наоборот может быть полная апатия и безразличие ко всему происходящему. Медики советуют уделить в эти дни себе очень много внимания. Не нервничать, не нагружать организм физической работой. А еще пить много воды и есть здоровую пищу.

Что касается техники, то геомагнитные колебания оказывают влияние и на нее. К примеру, не редко авиакомпании отменяют или переносят рейсы, так как возникает проблема корректировкой маршрутов и вообще управления самолета. Могут наблюдаться и скачки напряжения в розетках, из-за чего техника может сгореть.