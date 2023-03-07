В одной из украинских областей запретили покупать и продавать недвижимость

Когда город или область получает статус “зона активных боевых действий”, на ее территории происходит ряд изменений, иногда ограничивающих действия простого населения. Со 2 марта такой статус получила Запорожская область включая областной центр. Местные нотариальные компании отключили от реестров, так что теперь люди не могут проводить никаких манипуляций с недвижимостью. Вплоть до того, что нельзя составить завещание, оформить дарственную и многое другое.

Местные адвокаты говорят, что это случилось еще раньше

Местный адвокат Денис Штабовенко говорит, что это произошло минимум три недели назад и только сейчас получило огласку. Теперь исполнительная служба ничего не может поделать, а нотариальные конторы и вовсе принудительно отключили от реестров. Более всего в этом случае страдает само население.

“Нельзя сделать ничего, что требует мероприятия в реестр: продать квартиру, зарегистрировать доверенность, оформить завещание, оформить наследство, открыть предпринимателя, открыть фирму, поменять адрес”, – рассказал Штабовенко.



Люди возмущены тем, что, например, Херсон гораздо чаще попадает под обстрелы. Но при этом не внесенный в зону активных боевых действий и подобных проблем с реестрами там нет.

Журналисты обратились в мэрию

Сейчас с этим вопросом уже обратились в мэрию. Журналисты активно разглашают эту историю, чтобы найти ей решение. В мэрии ответ не оптимистичен.

«Сейчас город внесен в зону активных боевых действий. Согласно его приказу от высшего руководства, там есть определенные моменты, когда закрываются реестры, запрещаются какие-либо публикации и т.п. Поэтому, поскольку у нас город Запорожье внесли в приказ в зону активных боевых действий, потому что виток — это закрытие реестров. И это принимается решение высшим руководством и идет через областную военную гражданскую администрацию. Государство закрыло реестры, поскольку оно учитывает какой-то определенный риск, так почему городские власти должны его открыть? Зачем?», – заявила Татьяна Михеева заместитель начальника управления внутренней политики.

То есть, если обьяснить это простыми словами, мэрия ничего сделать не может.