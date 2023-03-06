Найближчим часом проведуть ще одну індексацію пенсій: буде до 1500 гривень доплати

З 1 березня пенсіонери почали отримувати проіндексовану пенсію. Загалом індекс склав понад 20%, але так як індексували розрахункову виплату, а не фактичну, то в декого пенсія зросла лише на 100-200 гривень. Водночас в Пенсійному Фонді нагадали про ще один перерахунок, який також розпочався після 1 числа. Мова про страхові виплати. Цей перерахунок буде як індивідуальним, так і масовим. Є нюанс — сума доплати не може перевищувати 1500 гривень.

“У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197 (в межах максимального розміру). В результаті перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень (п.9 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168).”, – написали у Пенсійному Фонді.

Мова про страхові виплати, які нараховують в окремих страхових випадках

Страхові виплати — це гроші, які виплачують особі, коли та потрапляє у ситуацію, яка є страховим випадком. Як заявили у Пенсійному Фонді страхові виплати перераховують, якщо у отримувача пенсії змінився статус, наприклад, людина втратила працездатність. Також, перерахунок може відбутися, якщо змінився статус родини пенсіонера. ПФУ може здійснити перерахунок на підставі звернення самого пенсіонера, так і членів його родини. Це стосується індивідуального перерахунку.

Стосовно масового перерахунку, то він відбувається за стандартами. Тобто щороку 1 березня враховуючи коефіцієнт росту цін на продукти та рівень середньої зарплати в Україні. Як зазначено вище цьогорічний коефіцієнт 1, 197.

Залишається ще віковий перерахунок

Окрім індексацій у 2023 році залишається ще вікова доплата. Тобто пенсіонери, яким виповниться 70, 75 або 80 років отримають відповідну доплату у розмірі 300, 400 або 500 гривень. Щоб отримати перерахунок потрібно мати весь необхідний страховий стаж.