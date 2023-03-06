В ближайшее время будет проведена еще одна индексация пенсий: дадут до 1500 гривен

С 1 марта пенсионеры начали получать проиндексированную пенсию. В целом индекс составил более 20%, но так как индексировали расчетную выплату, а не фактическую, то у некоторых пенсия выросла всего на 100-200 гривен. В то же время в Пенсионном Фонде напомнили об еще одном перерасчете, который также начался после 1 числа. Речь о страховых выплатах. Этот перерасчет будет как индивидуальным, так и массовым. Есть нюанс – сумма доплаты не может превышать 1500 гривен.

“В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера). В результате перечисления выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен (п.9 постановления Кабинета Министров Украины от 24.02.2023 г. № 168).”, – написали в Пенсионном Фонде.

Речь о страховых выплатах, начисляемых в отдельных страховых случаях

Страховые выплаты — это деньги, что выплачивают лицу, когда оно попадает в ситуацию, которая является страховым случаем. Как заявили в Пенсионном Фонде, страховые выплаты перечисляют, если у получателя пенсии изменился статус, например, человек потерял трудоспособность. Также пересчет может произойти, если изменился статус семьи пенсионера. ПФУ может произвести перерасчет на основании обращения как самого пенсионера, так и членов его семьи. Это касается индивидуального перерасчета.

Что касается массового пересчета, то он происходит по стандартам.

То есть, ежегодно 1 марта учитывая коэффициент роста цен на продукты и уровень средней зарплаты в Украине. Как указано выше коэффициент 1,197.

Остается еще возрастной перерасчет

Кроме индексаций в 2023 году, остается еще возрастная доплата. То есть пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, получат соответствующую доплату в размере 300, 400 или 500 гривен. Чтобы получить перерасчет, нужно иметь весь необходимый страховой стаж.