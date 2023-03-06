В Украине 25 копеек можно продать за тысячи гривен: за какими экземплярами охотятся коллекционеры

В Украине можно заработать большие деньги на продаже обычных оборотных копеек. Например, за некоторые монеты номиналом 25 копеек коллекционеры готовы заплатить даже более 3000 грн. Специалисты в области нумизматики назвали самые дорогие экземпляры и рассказали, как отличить их от обычных «дешевых» копеек.

Одной из ценнейших является монета номиналом 25 копеек, относящейся к разновидности 1ЕАм. Его можно продать на профильных сайтах и аукционах ориентировочно за 2000 грн. Такие копейки чеканили в 2003 году для годового набора Национального банка. Однако этот набор так и не выпустили, а монеты, которые для него производились, попали в обращение.

Такая монета считается редкой, так как была выпущена в ограниченном количестве. Однако ее до сих пор можно встретить в обращении. На украинских онлайн-аукционах регулярно появляются такие экземпляры. Причем большинство из них владельцы находят в своих кошельках или получают со сдачей в магазине.

Еще большую сумму можно выручить за 25 копеек разновидности 4БАМ. За монету 1992 года выпуска иногда предлагают до 3600 грн. Она отличается среди других выпуклым щитом со вдавленным трезубцем на реверсе.

Для этих 25 копеек у нимизматов даже есть специальное название – «Англичанка». Дело в том, что монету производили с помощью английского штемпеля с дефектом. Потом этот дефект исправили, но определенное количество копеек «английской чеканки» все же попало в обращение.

За 25 копеек разновидности 5.1 ДАг, выпущенных в том же 1992 году, коллекционеры охотно заплатят от 2000 до 3000 тыс. грн. Эту монету отличает:

толстый и закругленный средний зубчик трезубца;

буква «Ї» с хвостиком, который касается буквы «Н»;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гладкий гурт без надписей и насечек.

Еще одной особенностью этой монеты является ее необычная гербовая сторона. Листья и колосья на ней крайне сложно различить. Они плоские и очень нечеткие.