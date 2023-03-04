Не додадуть ні копійки: названо 4 категорії яких індексація пенсій обійде стороною

В березні цього року більшість українських пенсіонерів отримають надбавку до пенсії у розмірі 20%. Причина підвищення пенсій — індексація через зростання рівня інфляції, спричиненого повномасштабним вторгнення російських окупантів на територію України.

Однак є кілька категорій пенсіонерів, яким не варто чекати на підвищення виплат найближчим часом.

Тож одразу чотири категорії пенсіонерів залишаться без надбавок. Журналісти видання “Апостроф” звернулися до Міністерства соціальної політики з офіційним запитом стосовно того, хто не отримає надбавку до пенсії.

Мова йде про наступні категорії громадян:

працюючі пенсіонери, у яких невеликий страховий стаж, а розмір їх пенсії не досягає навіть 2 100 гривень;

працівники прокуратури, які вже на пенсії;

особи, які отримують пенсії в розмірі понад максимальну можливу суму, встановлену законодавством України;

отримувачі щомісячного довічного грошового утримання.

Нижче можете ознайомитися з оригіналои відповіді від Мінсоцу.

Нагадаємо, що всі пенсіонери отримають надбавку у розмірі 20%в березні. Однак ті, хто вже отримав пенсію цього місяця, розчаровані підвищення пенсій. Чимало громадян отримали не більше ста гривень, оскільки мінімальний розмір надбавки при індексації не може бути меншою за цю суму.

Річ у тім, що індексується не фактична пенсія, яку отримую особа, а лише базова пенсія. Тобто без врахування надбавок за понаднормовий стаж, вік та інші види надбавок. Тобто якщо ви отримуєте близько трьох тисяч гривень на місяць, маєте повний страховий стаж та вік від 70 років, то індексації піддадуть приблизно 2 500 гривень. З надбавкою у розмірі 500 гривень (20% від 2 500 гривень), ваша пенсія складе три тисячі гривень. Тож загалом березнева індексація стане більш відчутною для тих, хто отримує понад п’ять тисяч гривень пенсії щомісячно. Загалом цей й не дивно, адже індексація завжди проводилася за таким принципом, але цього разу пенсіонери сподівалися на більш суттєву надбавку, адже індексація 20% є рекордною за весь час.