Государство возвращает 50% компенсации за коммуналку: кто и как может оформить?

Отопительный сезон уже идет к завершению, но компенсация коммунальных услуг для многих остается актуальной. Тем более, на фоне постоянных разговоров о возможном повышении тарифов на электроэнергию и даже на газ. Большинство украинцев имеют право получить назад половину стоимости уплаченной за коммуналку. Для этого нужно соответствовать одному из критериев. Если вы подходите под требования, далее идете в отделение Пенсионного фонда, пишете заявление и предоставляете необходимый пакет документов.

Кто претендует на льготы?

В первую очередь, это люди с низким уровнем доходов. То есть, если в семье все трудоспособные официально работают, но совокупный доход все равно низкий тогда можно получить компенсацию. Как понять, что доход низок? Надо добавить доход всех членов семьи и разделить на всех. Если на одного человека (и на ребенка, в том числе) приходится менее 3760 грн, тогда доход низкий и компенсацию начислят.

Кроме этого на 50%-ную льготу претендуют и отдельные социальные категории населения, а именно:

Многодетные семьи, дома семейного типа и семьи, в которых воспитываются усыновленные дети. Семьи лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также семьи, где есть погибшие во время выполнения боевых задач. Лица, которые уволены со службы по выслуге лет, или получили инвалидность в результате выполнения боевых задач. Семьи, где есть лица, участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Участники войны, а также лица, подвергавшиеся нацистским преследованиям.

Льгота в отличие от субсидии предоставляется сроком на один год. Что касается субсидии, то ее могут получить люди с низким доходом. Размер субсидии рассчитывается индивидуально и составляет в среднем 1800 гривен.