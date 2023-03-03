Держава повертає 50% компенсації за комуналку: хто та як може оформити?

Опалювальний сезон вже йде до завершення, але компенсація комунальних послуг для багатьох залишається актуальною. Тим паче на фоні постійних розмов про ймовірне підвищення тарифів на електроенергію та навіть на газ. Більшість українців мають право отримати назад половину вартості сплаченої за комуналку. Для цього потрібно відповідати одному із критеріїв. Якщо ви підходите під вимоги, далі йдете у відділення Пенсійного фонду, пишете заяву та подаєте необхідний пакет документів.

Хто претендує на пільги?

В першу чергу це люди з низьким рівнем доходів. Тобто якщо в родині всі працездатні офіційно працюють, але сукупний дохід все одно низький тоді можна отримати компенсацію. Як зрозуміти, що дохід низький? Треба додати дохід всіх членів родини, і поділити на всіх. Якщо на одну особу (й на дитину в тому числі) припадає менше ніж 3760 грн, тоді дохід низький і компенсацію нарахують.

Крім цього на 50%-ву пільгу претендують й окремі соціальні категорії населення, а саме:

Багатодітні родини, будинки сімейного типу та родини в яких виховуються усиновлені діти. Родини осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також сім’ї, де є загиблі особи під час виконання бойових завдань. Особи, як і звільнені зі служби за вислугою років, або ж отримали інвалідність внаслідок виконання бойових завдань. Родини, де є особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Учасники війни, а також особи, які піддавалися нацистським переслідуванням.

Пільга на відміну від субсидії надається терміном на один рік. Щодо субсидії, то її можуть отримати люди з низьким доходом. Розмір субсидії розраховується індивідуально, і становить в середньому 1800 гривень.