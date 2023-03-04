Стало відомо, як зміняться тарифи на електроенергію для населення найближчими місяцями

Буквально після Нового року в мережі почала ширитися інформація про підвищення тарифів на електроенергію. Вже в січні ціни підвищили для підприємців, щоправда, спочатку лише на кілька відсотків. Має бути декілька етапів підвищень, щоб люди могли поступово звикнути до нових цін. Стосовно простого населення, то влада трималася до останнього, однак здається підвищення торкнеться кожного. Урядовці кажуть, що по-іншому не вдається, адже через масові ракетні обстріли надто сильно пошкоджено енергетичну інфраструктуру, яку тепер треба відновлювати. Також підвищення тарифів це вимушена міра й через те, що їх ринкова ціна вже давно набагато вища тої, яку платять звичайні українці.

Тарифи можуть підвищити з квітня

Вже достеменно відомо, що в березні тарифи не будуть підвищувати. Відтак населення й надалі платитиме 1,44 гривні за кіловат за умови, що в місяць родина споживає до 250 кіловатів електроенергії. Якщо більше, тоді ціна буде 1,68 грн.



Стосовно того, як зростуть ціни поки інформації немає. Але не виключення, що це трапиться вже у квітні, а якщо ні, то у травні точно. В цей час саме закінчиться опалювальний сезон, тож передумов для перегляду тарифів буде більше. Наразі всю різницю між ринковими цінами й тими, які платить населення, покривають з державного бюджету. На це в рік йде майже 140 мільярдів гривень і в умовах війни це надто великі суми. Людей запевняють, що всі хто не матиме змоги платити зможуть оформити субсидію. Таким чином держава компенсуватиме комуналку тим, хто цього дійсно потребує. А от ті, хто може платити, будуть це робити.

Газ теж може подорожчати

Поки що це незаконно, адже діє мораторій. Але влада все ж розглядає шляхи підвищення тарифів на газ. Ринкова ціна газу зараз в районі 19 гривень, тоді як населення платить всього 8. Фахівці стверджують, що для початку ціна може вирости до 12 гривень за куб. Але коли це станеться поки не відомо.