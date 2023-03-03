Індексація не для всіх: хто з пенсіонерів у березні залишиться без надбавки

У березні в Україні вже традиційно пройде індексація пенсій. Цього разу виплати зростуть у 10,5 млн. пенсіонерів. Та як виявилося деяким українцям похилого віку на свою надбавку доведеться зачекати ще кілька місяців. Кого і чому не торкнеться березнева індексація?

Згідно з інформацією, що днями з’явилася на офіційному сайті Мінсоцполітики, без обіцяної надбавки цього місяця залишаться одразу кілька категорій пенсіонерів. Зокрема не торкнеться березнева індексація працюючих пенсіонерів. Їм виплати також перерахують, але трохи пізніше. У Міністерстві соцполітики стверджують, що на підвищення пенсій такі українці можуть розраховувати вже з квітня.

Ще одній категорії громадян підвишки доведеться чекати аж до липня. Йдеться про колишніх вчених, держслужбовців та працівників місцевих органів управління. Таких пенсіонерів в Україні нараховується 22,7 тис. осіб.

При цьому у всіх інших українських пенсіонерів доходи внаслідок індексації зростуть на 19,7%. Та варто пам’ятати, що індексації підлягає лише розрахункова або «чиста» пенсія, тобто сума виплат, що не включає в себе надбавки за вік чи стаж.

Якщо говорити про конкретну суму, на яку підвищать пенсії українців, то для кожного вона буде розрахована індивідуально. При цьому максимальний розмір підвишки становитиме 1500 грн. Навіть якщо українець має високу пенсію і за формулою індексації він мав би отримати вищу надбавку, більше 1500 грн йому не «світить».

Найменшу ж доплату під час індексації отримають пенсіонери, що вийшли на заслужений відпочинок з 2020 до 2022 року. Замість індексації їм призначать фіксовану надбавку в сумі 100 грн. Справа в тому, що так званим «молодим» пенсіонерам суму виплат розраховували базуючись на значно більшій середній зарплатні, ніж громадянам, що вийшли на заслужений відпочинок до 2020 року. Тож вони й без індексції отримують порівняно високу пенсію.