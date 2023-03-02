Мобилизация будет проводиться по-новому: в Минобороны рассказали, что изменится

Недавно всеобщую мобилизацию в Украине, как и военное положение, в очередной раз продолжили. Работники военкоматов и уполномоченные лица вправе вручать повестки в любом общественном месте. В то же время, чем дальше, тем больше граждан жалуются на превышение полномочий таких специалистов. Скандалы следуют один за другим. Касаются они нарушения прав человека, а также ненадлежащей подготовки, где не обученных людей без опыта сразу отправляют на фронт. Открыто уже немало уголовных производств в отношении подобных ситуаций. В связи с этим в Минобороны анонсировали ряд изменений. Планируется усовершенствовать работу военкоматов и прописать обновленные правила.

Будет поднят целый ряд вопросов

“Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны“, – заявили в Минобороны.



Планируют рассмотреть следующие вопросы:

Нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК СП. Совершенствование процедуры заключения договора о поступлении на службу. Полную цифровизацию работы ТЦК СП. Строгое соблюдение прав лиц, вручающих повестку. Улучшение работы и процессов взаимодействия представителей ТЦК СП с родственниками погибших.

Что касается вручения повесток прямо на улицах, в общественном транспорте и даже горнолыжных курортах, то здесь изменений не будет. Подобные действия не противоречат действующему законодательству в условиях военного времени.

За неявку в военкомат будет штраф

Без изменений оставляют и наказание за игнорирование повесток. Если человек не явится в военкомат, то заплатит штраф в размере от 1700 до 3400 гривен. Если нарушение было совершено повторно, то штраф может вырасти от 5100 до 8500 гривен. Также за уклонение от военной службы в условиях военного времени предусмотрена уголовная ответственность.