Пенсионеры начали делиться результатами мартовской индексации: кому сколько добавили

На 2023 год были отменены любые доплаты к пенсиям, а также повышение пенсий и минимальной зарплаты. Размеры этих выплат заморозили из-за сложной экономической ситуации в стране. Лишь несколько месяцев назад стало известно, что не планируют отменять ежегодную мартовскую индексацию. Это многим вселило большую надежду на солидный перерасчет, ведь индексация привязана к уровню инфляции, которая в прошлом году очень сильно возросла. Но вот март начался, некоторые из пенсионеров уже успел получить свою выплату, и остаются ею очень не довольны.

Людям досчитали минимальные суммы

Ряд комментариев на сайте Минфина утверждают, что никаких 24% индекса не произошло. Большинство комментаторов пишут, что пенсия выросла максимум на 100 гривен. Это, кстати, та сумма, которую по закону должны досчитать. То есть любая индексация не может быть ниже 100 гривен. Но где тогда 24%?

Эксперты объясняют, что у индексации много подводных камней. Что действительно индексируют не фактическую выплату, которую лицо получает ежемесячно на карточку, а расчетную. То есть если пенсионер имеет выплату размером 2500 гривен, то вероятно расчетная сумма у него 2050 гривен. А еще почти 500 гривен – это доплата за стаж. Вот именно эту расчетную в 2050 и индексируют. Взяв 24%, так и выйдет около 2600 гривен, что на 100 гривен больше того, что человек ежемесячно получает. Говорят, что более весомое улучшение почувствуют только те, у кого пенсия 6000 гривен и больше.



“Сегодня 1.03.2023. Обещали поднять пенсию на 20%. У меня есть общий страховой стаж без трех месяцев 42 года. Чистой пенсии без доплат было начислено 4278,75 грн. Сегодня подняли пенсию ровно на 100 гривен от последней полученной, всего было 4539,33, стало 4639,33 гривны. Вот такие реальные 20%”, – написал мужчина.

Есть и множество комментариев, что подобная индексация не законна, что скоро пенсию, видимо, будут выплачивать луком, ведь он безумно драгоценен и многим пенсионерам уже не по карману. Словом, люди возмущены.