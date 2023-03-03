Пенсіонери почали ділитися результатами березневої індексації: кому скільки додали

На 2023 рік було скасовано будь-які доплати до пенсій, а також підвищення пенсій та мінімальної зарплати. Розміри цих виплат заморозили через складну економічну ситуацію в країні. Лише кілька місяців тому стало відомо, що не планують скасовувати березневу індексацію, яка відбувається щорічно. Це багатьом вселило чималу надію на солідний перерахунок, адже індексація прив’язана до рівня інфляції, яка минулого року дуже сильно зросла. Та от березень розпочався, дехто з пенсіонерів вже встиг отримати свою виплату, і залишається нею дуже не задоволений.

Людям дорахували мінімальні суми

Ряд коментарів на сайті Мінфіну стверджують про те, що ніяких 24% індексу не відбулося. Більшість коментаторів пишуть, що пенсія зросла максимум на 100 гривень. Це до речі та сума, яку по закону мають дорахувати. Тобто будь-яка індексація не може бути нижчою ніж 100 гривень. Але де ж тоді 24%?

Експерти пояснюють, що індексація має багато підводних каменів. Що насправді індексують не фактичну виплату, яку особа отримує щомісяця на картку, а розрахункову. Тобто, якщо пенсіонер має виплату розміром 2500 гривень, то ймовірно розрахункова сума у нього 2050 гривень. А ще майже 500 гривень — це доплата за стаж. От саме цю розрахункову у 2050 й індексують. Взявши 24%, так і вийде близько 2600 гривень, що на 100 гривень більше від того, що особа щомісяця отримує. Кажуть, що більш вагоме покращення відчують лише ті в кого пенсія 6000 гривень і більше.



“Сьогодні 1.03.2023. Обіцяли підняти пенсію на 20%. Я маю загального страхового стажу без трьох місяців 42 роки. Чистої пенсії без доплат нараховано було 4278,75 грн. Сьогодні підняли пенсію рівно на 100 гривень від останньої отриманої, всього було 4539,33, стало 4639,33 гривні. Ось такі реальні 20%”, – написав чоловік.

Є й безліч коментарів, що подібна індексація не законна, що скоро пенсію мабуть будуть виплачувати цибулею, адже вона шалено дорогоцінна і багатьом пенсіонерам вже не по кишені. Словом, люди обурені.