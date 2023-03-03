Ощадбанк сообщил клиентам о ряде изменений, вступивших в действие 1 марта

С начала года банки начали анонсировать изменения в обслуживании клиентов. В частности, некоторые учреждения рассказали, что будут менять процентные ставки на ряд услуг. Другие просто о закрытии или наоборот появлении новых услуг. Есть изменения и для клиентов Ощадбанка. С 1 марта меняются процентные ставки на средства, которые клиенты накапливают на условиях “Мобильных сбережений”. Мобильные сбережения – это повышенные проценты за размещение собственных средств на накопительной части банковского счета. Эта услуга доступна только тем, кто открывает карточный счет.

Ощадбанк прекращает выдачу электронных пенсионных удостоверений

Еще одно изменение, которое не на шутку взволновало многих — это приостановка выдачи электронных пенсионных удостоверений. Представители банка объяснили, что из-за войны у них нет возможности поддерживать этот процесс. Выдача ЭПП – это сложный и многофункциональный процесс, который сейчас невозможно обеспечить технически. Те удостоверения, которые уже есть у людей, останутся действительными до заявленного срока. Новые удостоверения будут выдаваться в бумажном виде. Но здесь возникает новая проблема, которая касается именно ВПЛ. Все лица, которые на 24 февраля 2022 года имели статус ВПЛ не имели возможности получить бумажное удостоверение, а только электронное. Есть проблема с этим и сейчас. А без удостоверения человек не может уехать за границу, будь то пенсионер или инвалид.



Пока этот вопрос пытаются оперативно решить. Для консультации говорят обращаться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Среди других новостей, которыми поделился Ощадбанк и то, что на весну 2023 года это крупнейшее по количеству работающих отделений банковское учреждение. Сегодня в Украине работает 1800 отделений Ощада. Такой цифрой не может похвастаться ни один другой банк.